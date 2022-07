Elon Musk skrbi za rast ameriškega prebivalstva

New York, 8. julija - Ustanovitelj družb Tesla in Space X Elon Musk se je pošalil, da dela vse, kar more, proti krizi zaradi premajhne rasti prebivalstva ZDA, potem ko je prišla na dan novica, da mu je ena od njegovih direktoric lani rodila dvojčka. S tem se je skupno število njegovih znanih otrok s tremi različnimi ženskami povečalo na deset.