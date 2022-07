Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Tuje tiskovne agencija so med drugim poročale o sredinem pogovoru zunanje ministrice Tanje Fajon za RTV Slovenija, v katerem je komentirala svoj obisk na Hrvaškem. Poročale so tudi o tem, da bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v petek prek video povezave nagovoril predstavnike slovenskega državnega zbora in druge visoke goste.