Britanski premier Johnson odstopil

pripravil Robert Petrovič

London, 7. julija - Boris Johnson se po treh letih poslavlja s položaja britanskega premierja. Njegovo vlado je zaznamovala vrsta afer, od kršenja pravil in razkritja nezakonitih zabav v času pandemije, do obtožb o zlorabah njegovih ministrov in poslancev. Oslabljen zaradi škandalov je sprva zavračal odstop, a si je danes po odstopu že 50 sodelavcev le premislil.