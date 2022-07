MNZ: Nova migracijska politika bo temeljila na solidarnosti, vključevanju in spoštovanju človekovih pravic

Ljubljana, 7. julija - Na prvem sestanku posvetovalnega telesa za migracije, ki ga je organiziralo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), so kot temeljne vrednote nove migracijske politike našteli solidarnost, vključevanje in spoštovanje človekovih pravic. Na posvet so bili povabljeni predstavniki državnih organov, nevladnih in mednarodnih organizacij ter civilne družbe.