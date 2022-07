Pogačar dobil najdaljšo etapo letošnjega Toura in oblekel rumeno majico

Metz, 7. julija - Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od belgijskega mesta Binche do Longwyja v Franciji je bil 23-letnik hitrejši od Avstralca Michaela Matthewsa in Francoza Davida Gauduja. Po zmagi v najdaljši etapi pa je dvakratni zaporedni zmagovalec Toura oblekel tudi rumeno majico vodilnega.