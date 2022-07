V Italiji po štirih letih začetek sojenja zaradi zrušenja viadukta v Genovi

Genova, 7. julija - V Italiji se je danes začelo sojenje 59 osebam, obtoženim v povezavi z zrušenjem avtocestnega viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Uvodno obravnavo so hitro zaključili in odločili, da se sojenje nadaljuje septembra. Samo zaslišanja naj bi potekala skoraj leto dni oziroma do julija 2023, poroča nemška tiskovna agencija dpa.