Slovenski optimisti potrebujejo več dni na vodi

Izmir, 7. julija - V Bodrumu v Turčiji se je končalo svetovno prvenstvo razreda optimist, ki se ga je udeležilo tudi pet slovenskih jadralcev. Pod vodstvom trenerja Luke Verzela in v spremstvu vodje odprave Tine Mrak so v konkurenci 276 mladih jadralcev nastopili Mark Rodica, Jaka Valjavec, Liam Al-Dilaimi, Sara Domenik in Kristian Petaros.