Bolnišnice dolžne zagotoviti deset odstotkov postelj za covidne bolnike

Ljubljana, 7. julija - Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu je izvajalcem zdravstvene dejavnosti poslala navodila za obvladovanje okužb s koronavirusom. Bolnišnice so med drugim dolžne zagotoviti do deset odstotkov postelj za covidne bolnike in imenovati koordinatorja za covidne postelje.