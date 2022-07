Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 7. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,68 odstotka. Indeks so navzgor potisnile predvsem Krkine delnice, ki so po objavi polletnih poslovnih rezultatov pridobile 1,47 odstotka in s katerimi so borzni posredniki opravili največ prometa. Skupnega prometa je bilo sicer za nekaj manj kot 1,20 milijona evrov.