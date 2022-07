Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Nevihte bodo prvem delu noči ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer bodo ob nevihtah možni močnejši nalivi. Ob obali bodo možni močnejši sunki severnega vetra. Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V soboto in nedeljo bo delno jasno. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, burja na Primorskem bo v soboto popoldne ponehala.

Vremenska slika: Nad severozahodni Balkan se od severa spušča višinska dolina hladnega zraka s hladno fronto. K nam doteka bolj vlažna in nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo nevihte prehodno zajele vse sosednje pokrajine. V petek bo sončno, nekaj več oblačnosti bo v krajih vzhodno in južno od nas. Predvsem tam bo možna kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.