Koper, 7. julija - V Kopru bo drevi prvi večer Jazz Etno Funky Festivala (JEFF), ki ga od leta 2003 prireja Klub študentov občine Koper (KŠOK). Nastopili bosta skupini Tatran in Eating Sports. Do 11. avgusta bodo ob četrtkih pripravili še tri glasbene in en pogovorni dogodek.