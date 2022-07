Dobovec proti Barceloni, reprezentanca proti Kazahstanu in Črni gori

Nyon, 7. julija - Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so izžrebali skupine kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v futsalu ter predkroga in glavnega kroga lige prvakov. Slovenija se bo pomerila s Kazahstanom in Črno goro, Dobovec pa bo v ligi prvakov igral proti Barceloni, Hovocubu in Luxol St. Andrews, je sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS).