V finalu Wimbledona Ons Jabeur in Elena Ribakina

Wimbledon, 7. julija - Tunizijka Ons Jabeur in Kazahstanka Elena Ribakina bosta igrali v finalu teniškega turnirja v Wimbledonu. Tunizijka je v polfinalu premagala Nemko Tatjano Maria s 6:2, 3:6 in 6:1, Rusinja s kazahstanskim potnim listom pa je bila boljša od Romunke Simone Halep s 6:3 in 6:3.