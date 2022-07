Šibenik, 7. julija - Nekdanji slovenski nogometni reprezentant do 21 let Matija Rom bo kariero nadaljeval v vrstah hrvaškega nogometnega prvoligaša iz Šibenika, so potrdili na klubski spletni strani. Triindvajsetletni nogometaš, ki igra na položaju desnega bočnega branilca, je podpisal pogodbo do leta 2024.