Spor med sostanovalci pri Ormožu se je končal s smrtjo enega od vpletenih

Maribor, 7. julija - Policisti so 26. junija obravnavali spor sostanovalcev v večstanovanjski zgradbi v okolici Ormoža in vsem trem izdali plačilne naloge. Zatem so enega od njih našli v stanovanju v slabem zdravstvenem stanju in je kljub nujni medicinski pomoči na kraju umrl. Obdukcija je pokazala, da je 56-letnik umrl nasilne smrti, osumljenec pa je sosed.