Po odlomu ledenika v Italiji našli nove posmrtne ostanke

Trento/Rim, 7. julija - Reševalci so na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih po odlomu dela ledenika ta konec tedna našli posmrtne ostanke še ene žrtve in dele plezalne opreme, so danes sporočile oblasti v Trentu. V nesreči je tako po zadnjih podatkih umrlo ali je pogrešanih 11 ljudi, je sporočil predsednik dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia.