V Mariboru razstavljene zmagovalne rešitve na arhitekturnih natečajih ZAPS

Maribor, 8. julija - Pregledna razstava arhitekturnih natečajev Ko gradimo odlično, gradimo z javnim natečajem, ki jo je ob 20-letnici delovanja pripravila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je od danes na ogled v Mariboru. Prikazuje 92 zmagovalnih rešitev na javnih natečajih, ki so bili izvedeni v Sloveniji od leta 2009 do danes.