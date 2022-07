Britanski premier Johnson odstopil

London, 7. julija - Britanski premier Boris Johnson je danes odstopil s čela konservativne stranke in imenoval nov kabinet, s katerim bo opravljal funkcijo do jesenskega imenovanja novega premierja. V odstopnem govoru je dejal, da je njegov odstop jasna volja stranke in da bo časovnica postopka izbire novega premierja objavljena prihodnji teden.