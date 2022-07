Rekonstrukcija Plečnikovega avditorija v Tivoliju bo predvidoma končana jeseni

Ljubljana, 7. julija - Med rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija Tivoli, ki nastaja po načrtih arhitekturnega ateljeja Medprostor, so naleteli na ostaline starega avditorija arhitekta Jožeta Plečnika. Ker jih je treba ohraniti, bo pri temeljenju avditorija prišlo do sprememb. Na Mestni občini Ljubljana (Mol) ocenjujejo, da se bodo dela zamaknila do sredine jeseni.