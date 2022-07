Sindikat poštnih delavcev opozarja na degradacije njihovega poklica

Koper, 7. julija - Sindikat poštnih delavcev je izrazil nezadovoljstvo s spremembami v novem pravilniku o sistematizaciji delovnih mest. V sporočilu vodstvu podjetja so zapisali, da so vpeljane novosti za njih nesprejemljive in diskriminatorne, saj delavce na istih delovnih mestih postavljajo v neenakopraven položaj, zato pozivajo k spremembam.