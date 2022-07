Tomaž Horvat za STA: Grossmannov festival je dokaz, da je nemogoče lahko mogoče

pripravila Ksenija Brišar

Ljutomer, 7. julija - V Ljutomeru in Ormožu so pred 18. izvedbo Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki bo po dveh letih spet potekal v vajenih razmerah. Njegov programski vodja Tomaž Horvat je za STA izrazil prepričanje, da so v tem obdobju žanrski film trdno zasidrali na slovenski filmski zemljevid in dokazali, da obstaja občinstvo za tovrstne filme.