Petrol s septembrom v dvig cene elektrike in plina

Ljubljana, 7. julija - Petrol, drugi največji ponudnik elektrike in četrti največji ponudnik plina v državi, bo s 1. septembrom podražil elektriko in plin za gospodinjstva. S tem bo sledil tekmecem, ki dodatno prilagajajo cene zaostrenim razmeram na energetskem trgu v luči vojne v Ukrajini in njenih posledic. Pričakovanja za cene v prihodnjem letu so še bistveno višja.