NSi poziva k sprejetju interventnega zakona za boj proti draginji, inflaciji ter pomoč gospodarstvu

Ljubljana, 7. julija - V stranki NSi pozivajo vlado, da nemudoma pripravi interventni zakon za boj proti grozeči draginji energentov in hrane, boj proti inflaciji ter pomoč gospodarstvu. DZ bi ga moral po njihovem mnenju sprejeti še pred poletnimi počitnicami, kritični so tudi do aktualne vlade, ki da se ne zaveda razsežnosti krize, ki nam grozi jeseni.