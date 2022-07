Policisti izsledili roparja trafike v Novi Gorici

Nova Gorica, 7. julija - Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so preiskali poskus ropa trafike, ki se je zgodil 13. maja. V preiskavi so ugotovili, da je osumljenec storitve kaznivega dejanja poskusa ropa 28-letni moški z novogoriškega območja, ki je bil v preteklosti že obravnavan za različna premoženjska kazniva dejanja.