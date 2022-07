Kmetje razočarani nad merili napovedanega razpisa za odkup pšenice

Murska Sobota, 7. julija - Vlada naj bi v skladu z napovedmi v petek sprejela sklep o povečanju blagovnih rezerv in nato bo Zavod za blagovne rezerve objavil razpis za odkup letošnjega pridelka pšenice. Merilo za odkup bo najnižja cena. Za kmete je to razočaranje, v zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pa menijo, da bo najbolj oškodovan potrošnik.