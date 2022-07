V hrvaški Istri v boj proti komarjem z deset tisoč komarji iz Bologne

Pulj, 7. julija - V Istri so v naravo v minulih dneh izpustili 10.000 sterilnih tigrastih komarjev. Pripeljali so jih iz Bologne, uporabili pa so jih v sklopu pilotnega projekta krčenja te vrste komarjev na območju Premanture, piše regionalni hrvaški časnik Glas Istre. S to metodo želijo zmanjšati populacijo komarjev pa tudi uporabo insekticidov na tem območju.