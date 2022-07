London zanika poročila o domnevni aretaciji britanskega diplomata v Iranu

London, 7. julija - Britansko zunanje ministrstvo je zanikalo navedbe Teherana, da so aretirali namestnika britanskega veleposlanika v Iranu, in poročila označilo za lažna. Iranski državni mediji so namreč v sredo poročali, da so v Iranu aretirali več tujih diplomatov, med njimi tudi britanskega, ki jim očitajo vohunjenje.