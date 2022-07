Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 7. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,95 odstotka. Podražili so se vsi blue chipi z izjemo delnic Petrola, ki niso spremenili vrednosti. Delnice Petrola so bile tudi najbolj prometne, dopoldne je bilo z njimi ustvarjenih za več kot 200.000 evrov prometa.