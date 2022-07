Deseterica nekdanjih pripadnikov argentinske vojske in policije obsojena na dosmrtni zapor

Buenos Aires, 7. julija - Argentinsko sodišče je v sredo deset nekdanjih pripadnikov vojske in policije obsodilo na dosmrtni zapor zaradi zločinov, storjenih v času vojaške diktature med letoma 1976 in 1983. Na sojenju so bili spoznani za krive umorov, ugrabitev, mučenja in posilstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.