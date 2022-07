Ljubljana, 7. julija - Madžarska prestolnica bo konec tega tedna gostila grand prix v judu. Na tekmovanju bo nastopilo 416 tekmovalcev in tekmovalk iz 62 držav, med njimi tudi trije Slovenci. V moških konkurenci bosta nastopila David Štarkel (do 60 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg), v ženski konkurenci pa bo na tatamije stopila še Lia Ludvik (do 63 kg).