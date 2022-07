Del središča Kočevja bodo sredi septembra zaprli za redni promet

Kočevje, 7. julija - V Kočevju bo od 22. septembra veljala nova prometna ureditev, saj bodo za redni promet zaprli del središča ter ga namenili pešcem in kolesarjem. Še vedno pa bosta mogoča dostava in dostop z dovolilnicami za tam živeče prebivalce in lastnike nepremičnin. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča odločitev prinaša novo kakovost življenja v mestu.