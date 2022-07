V Somaliji ubit obsojeni umora italijanske novinarke in njenega tržaškega snemalca

Mogadiš, 7. julija - V somalijski prestolnici Mogadiš je bil v sredo ubit Haši Omar Hasan, ki je bil obsojen in kasneje oproščen umora italijanske televizijske novinarke Ilarie Alpi in njenega tržaškega snemalca Mirana Hrovatina v Mogadišu marca 1994, medtem ko sta v Somaliji raziskovala nezakonito trgovino z orožjem in odpadki.