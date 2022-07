V BiH protesti zaradi draginje in neukrepanja države

Sarajevo, 7. julija - V Bosni in Hercegovini so v sredo po več mestih v državi potekali protesti zaradi naraščajočih življenjskih stroškov in stagnacije plač. Protestniki so od države zahtevali sprejem ukrepov za zajezitev dviga cen osnovnih življenjskih dobrin in programov pomoči za socialno ogrožene, poročajo tamkajšnji mediji.