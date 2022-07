V Galeriji Velenje na ogled spontani trenutki, ujeti v fotografije Aljoše Videtiča

Velenje, 7. julija - Čeprav se najpogosteje ukvarja s fotografijo poročnih obredov, je njegov največji izziv portretna fotografija, so zapisali pri Galeriji Velenje, ki ob 19. uri odpira razstavo okoli 70 fotografij velenjskega fotografa Aljoše Videtiča. Razstava z naslovom Negativ ljubezni prinaša fotografije z vsega sveta in bo na ogled do 30. julija letos.