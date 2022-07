Šefa MI5 in FBI svarita pred grožnjo Kitajske

London, 7. julija - Vodji britanskih in ameriških obveščevalnih agencij MI5 in FBI sta opozorila na povečanje obsega kitajskega gospodarskega vohunjenja na Zahodu. V redkem skupnem nastopu v sredo v Londonu sta Kitajsko označila za veliko grožnjo za gospodarstvo in nacionalno varnost obeh držav kot tudi zaveznikov. V Pekingu so te obtožbe zavrnili kot neutemeljene.