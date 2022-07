Ljubljana, 7. julija - Novinarska konferenca kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, na kateri bo predstavil kandidaturo za predsednika republike, bo danes ob 11. uri v Kulturnem domu Medvode na Cesti ob Sori 13 v Medvodah (IN NE na Ostrovrharjevi ulici 4, kot so pomotoma sporočili), so sporočili iz njegovega štaba.