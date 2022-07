V Ljubljani moški umrl zaradi poškodb ob padcu skozi okno

Ljubljana, 7. julija - V Ljubljani na območju Šiške je 34-letni moški v sredo okoli 21. ure padel skozi okno in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Po prvih podatkih policije je iz neznanega razloga omahnil skozi okno in padel štiri metre v globino, v stanovanju na Celovški cesti pa se je nahajal sam, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.