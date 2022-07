Azijske borze v zelenem

Tokio, 7. julija - Indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma obarvali zeleno in tako sledili smernicam, ki so jih v torek začrtali na Wall Streetu. Vlagatelje je nekoliko pomiril zapisnik z zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, ki je pokazal, da so ameriški centralni bankirji kljub zaskrbljenosti zaradi recesije odločeni boriti se proti inflaciji.