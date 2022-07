Na Dolenjskem turistično ponudbo obogatili s tremi virtualnimi vodniki po Novem mestu, Bazi 20 in Vinjem Vrhu

Novo mesto/Dolenjske Toplice/Šmarješke Toplice, 7. julija - Razvojni center Novo mesto je skupaj z občinami Dolenjske Toplice, Novo mesto in Šmarješke Toplice razvil virtualne vodnike, ki omogočajo doživet ogled treh turističnih znamenitosti - novomeškega mestnega jedra, Baze 20 in arheološke poti Vinji Vrh. Vodniki so na voljo brezplačno, do začetka jeseni bodo nadgrajeni še s petzvezdičnim doživetjem.