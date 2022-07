Nashville in San Jose v Pragi odpirata novo sezono v ligi NHL

New York, 7. julija - Novo sezono v severnoameriški ligi NHL bodo 7. oktobra v Pragi odprli hokejisti iz Nashvilla in San Joseja, je v sredo objavilo vodstvo tega tekmovanja. Plenilci iz Nashvilla in morski psi iz San Joseja bodo naslednji dan v češki prestolnici igrali še eno tekmo, na severnoameriških tleh pa bodo prvi obračuni na sporedu 11. oktobra.