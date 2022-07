Pahor ob prazniku Občine Škocjan: Trenirati moramo sodelovanje

Škocjan, 6. julija - Predsednik republike Borut Pahor je kot slavnostni govornik na večerni osrednji slovesnosti ob prazniku občine Škocjan opozoril na moč dialoga za mirno in varno prihodnost Slovencev. Trenirati moramo sodelovanje in vedno paziti, da ne bi prihajalo do poglabljanja običajnih političnih razhajanj do te mere, da pride do narodnega razkola, je dodal.