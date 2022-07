Demokracija o predsedniških volitvah (7. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Metod Berlec v uvodniku Soočeni s škodljivo levičarsko hegemonijo piše o letošnjem supervolilnem letu, ko so državnozborske volitve že za nami, čakajo pa nas še predsedniške in lokalne volitve. Avtor meni, da je ob sedanji predsedniški tekmi, ki se resno začenja, najzanimivejše to, da smo priča prvemu iskrenju na tranzicijski levici.