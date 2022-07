Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro izgubil

London/Frankfurt/Pariz, 6. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in si tako nekoliko opomogli po velikih torkovih izgubah, ki jih je povzročil strah pred recesijo. Cene nafte so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod, evro pa v primerjavi z dolarjem ostaja na dvajsetletnem dnu.