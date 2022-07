ZN: Število lačnih na svetu se je lani povečalo na 828 milijonov

New York, 6. julija - Najnovejše poročilo Združenih narodov o stanju varnosti preskrbe s hrano v letu 2021 opozarja, da svet nazaduje v prizadevanjih za odpravo lakote in podhranjenosti. Število ljudi, ki se sooča z lakoto, je namreč leta 2021 naraslo na 828 milijonov, za kar strokovnjaki krivijo podnebne spremembe, številne konflikte in pandemijo.