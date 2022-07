NSKS protestira proti ukinitvi magistrskega študija slavistike na univerzi v Celovcu

Celovec, 6. julija - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) ostro nasprotuje načrtom Alpsko-jadranske univerze v Celovcu o ukinitvi magistrskega študija slavistike, saj tak korak ni bil vnaprej dogovorjen z narodno skupnostjo, so danes sporočili iz NSKS, ene od krovnih organizacij slovenske avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Kot je razvidno iz dopisa Alpsko-jadranske univerze v Celovcu, namenjenega študentom slavistike, naj bi se možnost magistrskega študija na tem programu ukinila že letos jeseni, vpis pa naj bi bil možen le še do 11. julija, so pri NSKS zapisali v sporočilu za javnost.

Dodajajo, da bi ta odločitev imela usodne posledice za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Zapisali so, da je ukinitev možnosti študija slovenščine nerazumljiva in neodgovorna, saj bi bili pripadniki slovenske narodne skupnosti posledično prisiljeni, da se odselijo v mesta, kjer je ponudba študijskih programov boljša, denimo Gradec ali Dunaj.

"Koroški Slovenci moramo imeti možnost izobraževanja v materinščini. Dežela Koroška s svojo univerzo v Celovcu bi s tem izgubila kvalitetno ponudbo študija slovenščine v Celovcu v času, ko je potreba po učenju jezika narodne skupnosti od jasli do univerze največja," so še dodali.

Poudarili so tudi, da je ukinitev v nasprotju z 8. členom avstrijske zvezne ustave, ki prepoveduje poslabšanje položaja slovenske narodne skupnosti. "Da se ukinja ponudba magistrskega študija leta 2022, je nelogično, proti trendu časa in jasno proti interesom narodne skupnosti," so zapisali.

"Če se celovška univerza želi tudi vnaprej imenovati 'Alpsko-jadranska', naj magistrski študij ohrani. Če ne, pa naj črta dodatek 'Alpsko-jadranska' iz svojega imena in se imenuje Alpska univerza. Vse to je še en dodaten dokaz, kaj se dogaja na Koroškem," v zaključku navaja sporočilo NSKS.