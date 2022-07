V Galeriji Bažato dela 27 umetnikov na temo prostora

Ljubljana, 7. julija - V Galeriji Bažato bodo drevi odprli razstavo z naslovom Prostori na poti, na kateri bodo do konca avgusta na ogled dela 27 umetnikov. Rdeča nit postavitve je izpostavljanje in poudarjanje prostora kot neomejene entitete, v kateri so in se gibljejo telesa in v kateri se pojavljajo dogodki, so zapisali v galeriji.