Camoranesi do službe pri Marseillu

Marseille, 6. julija - Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Mauro Camoranesi, ki je v letih 2020 in 2021 kot trener deloval v slovenski ligi pri sežanskem Taboru in Mariboru, je novo zaposlitev dobil v Marseillu, kjer bo pomočnik pred kratkim imenovanemu novemu strategu Igorju Tudorju, so potrdili v francoskem prvoligašu.