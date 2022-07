Festival Art Stays v 20. izdaji z naslovom Postprodukcija

Ptuj, 7. julija - Na Ptuju se danes začenja 20. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo do 18. septembra predstavljal dela domačih in tujih umetnikov, od perspektivnih mladih upov do velikih imen sodobne umetnosti, kot so Ai Weiwei, Yoko Ono in Monira Al Qadiri. Jubilejna izdaja nosi naslov Postproduction (Postprodukcija) in se ozira nazaj in naprej.