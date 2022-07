Miro Cerar ne bo kandidiral na predsedniških volitvah

Ljubljana, 6. julija - Ustavni pravnik in nekdanji premier Miro Cerar je na družbenih omrežjih sporočil, da ne bo kandidiral za predsednika republike. Zapisal je, da je po dobrih dveh letih od umika iz politike svojo pozornost usmeril v strokovno dejavnost, pedagoško in znanstveno delo ter k družini, bo pa ostal družbeno aktiven strokovnjak in državljan.