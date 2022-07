Pri Novem mestu prenova cestnega odseka Mali Slatnik-Petelinjek

Novo mesto, 6. julija - Novomeški župan Gregor Macedoni, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar in član uprave CGP Edo Škufca so danes podpisali pogodbo za prenovo državnega cestnega odseka Mali Slatnik-Petelinjek in izgradnjo steze za pešce ter kolesarje. Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj več kot dva milijona evrov.